Апелляционный суд утвердил полумиллионный штраф петербуржцу по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд утвердил ранее вынесенный приговор петербуржцу Максиму Прусу по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщил 28 мая MR7 со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского. Осужденный пытался оспорить штраф в 500 тысяч рублей, назначенный ему Первым Западным окружным военным судом.

Заседание состоялось в Москве, Прус и Сосенский участвовали в нем по видеосвязи из Петербурга. Помимо апелляции защиты суд также рассмотрел поданную стороной обвинения апелляцию с просьбой заменить штраф на 3,5 года лишения свободы.

Суд оставил вынесенный ранее приговор без изменений.

Дело в отношении Пруса было возбуждено из-за комментария в одной из социальных сетей на тему деятельности "Русского добровольческого корпуса*. Содержание написанного посчитали оправданием терроризма. Приговор петербуржцу огласили в минувшем марте.

*"Русский добровольческий корпус" признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру