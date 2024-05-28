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Апелляционный суд утвердил полумиллионный штраф петербуржцу по делу об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Апелляционный суд утвердил полумиллионный штраф петербуржцу по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд утвердил ранее вынесенный приговор петербуржцу Максиму Прусу по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщил 28 мая MR7 со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского. Осужденный пытался оспорить штраф в 500 тысяч рублей, назначенный ему Первым Западным окружным военным судом.

Заседание состоялось в Москве, Прус и Сосенский участвовали в нем по видеосвязи из Петербурга. Помимо апелляции защиты суд также рассмотрел поданную стороной обвинения апелляцию с просьбой заменить штраф на 3,5 года лишения свободы.

Суд оставил вынесенный ранее приговор без изменений.

Дело в отношении Пруса было возбуждено из-за комментария в одной из социальных сетей на тему деятельности "Русского добровольческого корпуса*. Содержание написанного посчитали оправданием терроризма. Приговор петербуржцу огласили в минувшем марте.

*"Русский добровольческий корпус" признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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