Даванков внес в Думу проект о праве школ запрещать ношение никабов

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о праве муниципалитетов и школ устанавливать запрет на ношение скрывающей лицо религиозной одежды, а заодно о запрете появления в таких одеяниях в государственных организациях. Автором инициативы выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), под описание в проекте подходит никаб — используемый некоторыми мусульманками головной убор, оставляющий лишь узкую прорезь для глаз обладательницы.

Инициатива предусматривает внесение поправок в законы "Об образовании в Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Даванков предлагает дать руководству школ право устанавливать запрет на ношение полностью или частично закрывающей лицо религиозной одежды. Также он хочет дать местному самоуправлению право запрещать появление подобной одежды в муниципальных и общественных местах.

При этом ношение скрывающей лицо религиозной одежды в государственных организациях и в общественных местах на территории субъектов должно быть попросту запрещено, полагает депутат.

"Актуальность законопроекта в части введения запрета на ношение никабов и иной религиозной одежды, полностью или частично закрывающей лицо, в общественных местах, обусловлена необходимостью обеспечить безопасность граждан Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к проекту. Помимо этого, Даванков высказывает мнение, что в школах "религиозная одежда может становиться причиной дискриминации или буллинга среди учащихся".

Ранее Даванков предлагал изучать в школах последствия доносительства. С соответствующей идеей он обращался в апреле к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Фото: duma.gov.ru