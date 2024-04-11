Даванков предложил изучать в школах последствия доносительства

В школьный курс истории следует включить изучение последствий доносительства для обществ в СССР и странах мира, передает ТАСС позицию вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"). Свои идеи депутат изложил в письме к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

В своем обращении Даванков напомнил о планах министерства увеличить количество уроков истории в школах. Согласно разработанному ведомством проекту приказа, в 5-8 классах у учеников должно быть по три часа истории в неделю, а в 9-11 классах — по два часа. В связи с этим депутат попросил Кравцова рассмотреть его инициативу и, в случае одобрения, поручить ее реализацию профильным департаментам Минпросвещения и авторским коллективам.

"Важно, что появление признаков "культуры доносительства" не только является деструктивным элементом в сплоченности общества, но и отнимает массу ресурсов у государственных органов на их обработку", — указал в обращении Даванков.

Парламентарий заявил, в частности, о том, что в России участились случаи жалоб на граждан "за неправильный цвет одежды". Он также упомянул существование медийных персон, строящих свою популярность на составлении жалоб на окружающих. По его мнению, изучение последствий доносительства позволит противодействовать деструктивной культуре и распространению подозрительности в обществе.

Минувшей осенью Даванков высказывал планы разработать законопроект против доносительства. Инициативу он тогда назвал "законом Мизулиной" по имени главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В начале наступившей недели стало известно, что правительство не поддержало законопроект "Новых людей" о серийных доносчиках.

Фото: duma.gov.ru