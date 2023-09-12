Даванков анонсировал разработку "закона Мизулиной", направленного против серийных доносчиков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков раскритиковал деятельность главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и пообещал ускорить работу над законопроектом против серийных доносчиков. Готовящуюся инициативу он нарек именем общественницы.

"Ускорили разработку нашего законопроекта об обязательных работах для серийных доносчиков. Назовём его "закон Мизулиной", — написал Даванков 12 сентября в своем Telegram-канале.

Депутат выразил уверенность, что "100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете". По его мнению, подобное наказание должно стать уроком для тех, кто не видит ничего ненормального в доносительстве.

Поводом для высказывания Даванкова стало обращение Мизулиной в Минобороны в связи с возвращением в Россию тиктокера Дани Милохина. В понедельник общественница заявила, что у того нет отсрочки от армии, и попросила военное ведомство призвать его в свои ряды. Во вторник Мизулина сообщила, что блогер покинул после этого Россию, еще до полуночи вылетев в Дубай.

"Борясь с Милохиным, общественница отпугнула от возвращения тысячи россиян. Среди них — айтишники, ученые и предприниматели, которые сейчас нужны стране", — отреагировал на действия Мизулиной Даванков, после чего поведал о работе над законопроектом против доносчиков.

В мае депутат призывал не преследовать россиян за желто-синие цвета, а в августе обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить ковидные ограничения в регионах и вносил в Госдуму законопроект о включении правозащитников и представителей политических партий в состав призывных комиссий.

Фото: duma.gov.ru