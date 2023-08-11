Даванков предложил ввести в призывные комиссии правозащитников и представителей партий

Законопроект о введении правозащитников и представителей политических партий в состав призывных комиссий поступил на рассмотрение Государственной думы, сообщил 11 августа ТАСС. Автором инициативы выступил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков ("Новые люди").

Инициатива предусматривает внесение поправок в статью 27 закона "О воинской обязанности и военной службе", регламентирующей состав призывной комиссии. Сейчас она предусматривает включение в список членов комиссии главы местной администрации либо же его заместителя, военного комиссара, секретаря комиссии, врача, представителей полиции, органов образования и занятости населения.

Законопроект предусматривает включение в этот список представителя местного омбудсмена и представителей политических партий, представленных в местном представительном органе муниципального образования. Также Даванков предложил включить в состав комиссии представителей НКО, занимающихся защитой прав военнообязанных или военнослужащих.

Даванков выступает кандидатом от партии "Новые люди" на предстоящих выборах мэра Москвы. В последнее время он отметился рядом инициатив. В частности, депутат обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой содействовать отмене ковидных запретов на проведение митингов. До этого он предлагал устроить эксперимент с принудительным лицензированием кинолент, а еще ранее — высказывался в пользу распродажи находящихся в госсобственности иномарок.

Фото: duma.gov.ru