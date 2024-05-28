В дни ПМЭФ между Москвой и Петербургом пустят сдвоенные "Сапсаны"

Во первую декаду июня между Москвой и Петербургом будут курсировать сдвоенные поезда "Сапсан", сообщили 28 мая в Telegram-канале РЖД. Подобное решение связали с проведением Петербургского международного экономического форума.

Поезда из Москвы будут отправляться в 19:30 в период с 1 по 6 и с 8 по 10 июня. Помимо этого, 1-4 и 7-10 июня сдвоенные составы будут отправляться в 05:55.

В свою очередь, из Петербурга 1-6 и 8-10 июня поезда будут отходить в 13:00, а 1-3, 6-8 и 10 июня — в 17:10.

"Билеты уже в продаже", — отметили в РЖД.

Накануне днем было запущено тактовое движение электричек между Финляндским вокзалом в Петербурге и Всеволожском в Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру