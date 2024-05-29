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Новости 9:43

Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

фото ЗакС политика Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

Помощник президента Алексей Дюмин получил назначение на должность секретаря Государственного совета, следует из указа главы государства Владимира Путина. Документ опубликован 29 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.", — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.

Госсовет формируется президентом в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны, а вместе с ними и направлений социально-экономического развития. По своей должности в него входят премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, глава администрации президента и главы регионов. По решению президента в его состав могут быть включены также представители представленных в Думе партий, представители местного самоуправления и иные лица.

Для Дюмина нынешнее назначение стало не первым в мае. В середине месяца он покинул пост губернатора Тульской области, во главе которой находился с 2016 года, и перешел в Москву на должность помощника президента.

Фото: Kremlin.ru


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