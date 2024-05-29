Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

Помощник президента Алексей Дюмин получил назначение на должность секретаря Государственного совета, следует из указа главы государства Владимира Путина. Документ опубликован 29 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.", — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.

Госсовет формируется президентом в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны, а вместе с ними и направлений социально-экономического развития. По своей должности в него входят премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, глава администрации президента и главы регионов. По решению президента в его состав могут быть включены также представители представленных в Думе партий, представители местного самоуправления и иные лица.

Для Дюмина нынешнее назначение стало не первым в мае. В середине месяца он покинул пост губернатора Тульской области, во главе которой находился с 2016 года, и перешел в Москву на должность помощника президента.

Фото: Kremlin.ru