Полиция занялась розысками самокатчика после сообщения о наезде на ребенка

Полиция разыскивает неизвестного самокатчика после сообщения о наезде на пятилетнего мальчика в Выборгском районе Петербурга, сообщили вечером 28 мая в ГУ МВД по региону. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Инцидент произошел накануне днем около дома № 43 по проспекту Просвещения. Неизвестный на электросамокате сбил пятилетнего мальчика, который шел с матерью по тротуару. Виновник с места происшествия скрылся.

Мальчика с ушибами и травмой головы доставили в больницу, где его осмотрели врачи. После его отпустили в удовлетворительном состоянии домой.

"Полицией приняты меры к установлению личности и розыску водителя самоката", — сообщили правоохранители.

Неделей ранее полиция отчиталась о задержании 44-летнего слесаря по делу о наезде на петербурженку в Московском районе Петербурга. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами. Слесаря отпустили под подписку о невыезде.

UPD: Происшествием заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщили в ведомстве утром в среду. Он поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах инцидента.

Фото: ЗАКС.Ру