В Петербурге задержан подозреваемый в наезде на прохожую на самокате

Подозреваемый в наезде на прохожую на электросамокате установлен и задержан в Петербурге, сообщили 21 мая в ГУ МВД по региону. В результате инцидента пострадавшая получила тяжелые травмы.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Московского района установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в городе Мурино", — проинформировали в пресс-службе ведомства.

О задержанном сообщили, что ему 44 года, он работает слесарем в ресурсной компании. В отделе полиции его допросили в качестве подозреваемого, после чего отпустили под подписку о невыезде.

Сам инцидент произошел вечером 16 мая у дома № 13 по Московскому шоссе. Самокатчик сбил 33-летнюю женщину и покинул место происшествия. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

По факту наезда возбуждено уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ч. 1 ст. 268 УК РФ).

Во вторник стало известно, что на проспекте Тореза самокатчик сбил 88-летнюю жительницу блокадного Ленинграда.

Фото: ЗАКС.Ру