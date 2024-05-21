Электросамокат сбил блокадницу на проспекте Тореза

На проспекте Тореза в Петербурге электросамокат наехал на 88-летнюю жительницу блокадного Ленинграда, об этом 21 мая пишет "Фонтанка.ру".
Пенсионерка-блокадница обратилась в Елизаветинскую больницу вечером в понедельник, 20 мая. Уточняется, что она отделалась ушибами и ссадинами, однако врачи все равно решили последить за ее состоянием.
ДТП произошло на проспекте Тореза. Электросамокатчик сбил блокадницу, она не смогла устоять и упала на асфальт.
Напомним, что более 6 тысяч кикшеринговых электросамокатов были вывезены с улиц Петербурга к 19 мая.