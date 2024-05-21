Электросамокат сбил блокадницу на проспекте Тореза

На проспекте Тореза в Петербурге электросамокат наехал на 88-летнюю жительницу блокадного Ленинграда, об этом 21 мая пишет "Фонтанка.ру".

Пенсионерка-блокадница обратилась в Елизаветинскую больницу вечером в понедельник, 20 мая. Уточняется, что она отделалась ушибами и ссадинами, однако врачи все равно решили последить за ее состоянием.

ДТП произошло на проспекте Тореза. Электросамокатчик сбил блокадницу, она не смогла устоять и упала на асфальт.

Напомним, что более 6 тысяч кикшеринговых электросамокатов были вывезены с улиц Петербурга к 19 мая.

Фото: ЗАКС.Ру