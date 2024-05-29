Беглов подписал постановление о мерах поддержки для пострадавших от беспилотников

В Петербурге вводятся дополнительные меры поддержки граждан, чье жилье было повреждено в результате атаки беспилотника, следует из постановления, опубликованного на сайте Смольного 28 мая. Действие документа, подписанного губернатором Александром Бегловым, распространяется на все подобные инциденты, случившиеся со 2 марта 2024 года.

Получателями поддержки могут быть собственники и наниматели квартир из государственного жилищного фонда. Из городского бюджета им должны будут компенсировать 100 % затрат на оплату помещения и коммунальных услуг, а также 100 % расходов на проведение капитального ремонта.

Оплата жилья и коммунальных услуг должна будет производиться "с 1 числа месяца, в котором произошел взрыв в связи с атакой беспилотного летательного аппарата", говорится в постановлении.

Получателями средств могут быть как жильцы поврежденных при взрыве домов, так и жильцы зданий, оказавшихся в зоне действия взрывной волны и признанных подлежащими капремонту.

Ранее Смольный опубликовал проект постановления о штрафах за неисполнение решений губернатора, принимаемых в контексте указа президента о мерах, вводимых в регионах в контексте СВО. До этого увидел свет проект постановления о запрете публикации сведений об атаках беспилотников и их последствиях, а также об объектах критической инфраструктуры и военных объектах, в том числе о мостах. Предполагается, что в случае принятия мера будет действовать до 16 декабря 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру