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Новости 11:21

СПЧ выступил за смягчение наказания по ряду уголовных статей

фото ЗакС политика СПЧ выступил за смягчение наказания по ряду уголовных статей

Совет по правам человека предложил уменьшить нижний порог наказания по ряду статей Уголовного кодекса, сообщил в беседе с ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев. Подготовленный список разослан в заинтересованные органы, следует из его слов.

"У нас есть довольно подробный список статей уголовного кодекса, по которым мы предлагаем определенные меры снижения нижнего уровня наказания", — заявил Фадеев.

По словам правозащитника, среди прочего Совет направил предложения в Государственную думу.

Предложения касаются ряда статей УК, касающихся совершения ненасильственных преступлений. Их разработка связана с поручением президента Владимира Путина касательно проработки вопроса смягчения наказания за ненасильственные преступления. Соответствующее поручение было опубликовано в январе на сайте Кремля. Проработкой этого вопроса, в том числе, собирались заниматься в Госдуме.

Фото: Telegram-канал СПЧ


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