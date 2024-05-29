СПЧ выступил за смягчение наказания по ряду уголовных статей

Совет по правам человека предложил уменьшить нижний порог наказания по ряду статей Уголовного кодекса, сообщил в беседе с ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев. Подготовленный список разослан в заинтересованные органы, следует из его слов.

"У нас есть довольно подробный список статей уголовного кодекса, по которым мы предлагаем определенные меры снижения нижнего уровня наказания", — заявил Фадеев.

По словам правозащитника, среди прочего Совет направил предложения в Государственную думу.

Предложения касаются ряда статей УК, касающихся совершения ненасильственных преступлений. Их разработка связана с поручением президента Владимира Путина касательно проработки вопроса смягчения наказания за ненасильственные преступления. Соответствующее поручение было опубликовано в январе на сайте Кремля. Проработкой этого вопроса, в том числе, собирались заниматься в Госдуме.

Фото: Telegram-канал СПЧ