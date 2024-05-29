В Карелии по делу о даче взятки задержаны депутат и его сын

Депутат Заксобрания Карелии и его 36-летний сын задержаны в Петрозаводске по делу о даче крупной взятки (пп. а, б ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщили в местном Следственном управлении Следкома. По местам их проживания прошли обыски в рамках разбирательства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия и его сына, подозреваемых в совершении коррупционного преступления", — говорится в сообщении СК.

Что именно послужило причиной возбуждения уголовного дела, в ведомстве не уточнили. Равным образом в сообщении не указаны имена задержанных. Местные СМИ говорят, что внимание силового ведомства к себе привлекли депутат Виталий Краснулин с сыном. Так, по сообщению сайта "Губернiя Daily", Краснулин в наручниках доставлен в суд для избрания меры пресечения.

На прошлой неделе депутат Петрозаводского городского совета Тимур Зорняков был арестован по делу о получении составляющих гостайну сведений, а также о покушении на это.

Фото: СУ СК России по Республике Карелия