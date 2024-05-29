В Ленобласти полиция накрыла два подпольных алкогольных цеха

В Тосненском районе Ленинградской области полицейские обнаружили два подпольных цеха по изготовлению суррогатного алкоголя, следует из сообщения регионального ГУ МВД. В ведомстве уточнили, что спиртное предназначалось для продажи в так называемых "наливайках" Петербурга.

Цеха располагались в поселке Ульяновка и в поселке Тельмана. В помещениях были найдены еврокубы для смешивания спирта с водой, шланги, насосы, брендированные наклейки и иные свидетельства незаконной деятельности. В частности, правоохранители изъяли более 1,5 тысяч литров готового алкоголя, более 600 литров спирта в бочках и 60 бутылок с контрафактной водкой.

Изъятая продукция направлена на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

"По данным полиции алкогольный суррогат поставлялся на прилавки торговых "точек" Петербурга, которые занимаются ночной торговлей алкоголя под вывеской так называемых "наливаек"", — отметили в ГУ МВД.

Двумя днями ранее полиция сообщила о том, что накрыла гаражи в Кронштадте с "паленым алкоголем". Всего было изъято более полутора тонн спиртного.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти