Володин обеспокоился стоимостью авиаперелетов в России

Профильным комитетам Госдумы следует озаботиться вопросом стоимости авиаперелетов на внутренних линиях, следует из заявления спикера Вячеслава Володина, сделанного в ходе пленарного заседания 29 мая. Председатель нижней палаты поручил проработать этот вопрос с правительством и перевозчиками.

"Билет на расстояние в часе лета стоит так, как будто бы лететь далеко", — приводит слова Володина парламентская пресс-служба.

Координацию взаимодействия комитетов с кабмином и компаниями Володин возложил на первого зампреда Думы Александра Жукова.

На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина предложила создать в России единый реестр авиадебоширов. Это позволит не допустить занесенных в черный список одной авиакомпанией хулиганов на борт другой авиакомпании, полагает депутат.

Фото: duma.gov.ru