В Приозерском районе оштрафовали главу администрации городского поселения

Мировой судья оштрафовал главу администрации Кузнечнинского городского поселения в Приозерском районе за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти. В начале апреля занимавшая эту должность чиновница оказалась под арестом по делу о махинациях с земельными участками, передавал портал 47news.

Как рассказали в надзорном ведомстве, ранее в Приозерскую районную прокуратуру обратился гражданин с жалобой на затягивание сроков рассмотрения поданного им заявления. Ведомство организовало проверку в связи с обращением.

"Установлено, что администрацией рассмотрение заявления гражданина продлено в отсутствие к тому законных оснований, а окончательный ответ подготовлен с нарушением срока", — поведали в прокуратуре.

В отношении главы администрации было возбуждено административное дело. Мировой судья оштрафовал муниципала на пять тысяч рублей.

На сайте Кузнечнинского поселения главой администрации по-прежнему числится Надежда Становова. В начале апреля силовики пришли к ней по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в связи с передачей аффилированным лицам восьми земельных участков за 15% от их стоимости. Спустя два дня стало известно о помещении ее под арест.

Фото: ЗАКС.Ру