В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за махинаций с земельными участками

Глава администрации муниципалитета в Приозерском районе Ленобласти доставлена в следственные органы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), рассказали 3 апреля в региональном ГУ МВД. В помещении администрации и иных местах проходят обыски.

По версии правоохранителей, не позднее августа 2022 года глава администрации передала аффилированным лицам восемь земельных участков общей площадью восемь тысяч квадратных метров за 15 % от кадастровой стоимости. Сама земля предназначалась для огородничества. Чиновница якобы намеревалась в дальнейшем выкупить землю через третьих лиц и присвоить ей категорию использования "для индивидуального жилищного строительства".

Подобные действия были призваны избежать проведения торгов на участки, полагают силовики. Они отмечают, что действующее законодательство предписывает муниципалитетам перераспределить участки под ТЖС "не только между потенциальными их покупателями, но и между льготными категориями граждан".

"Тем самым, минуя категорию льготников, <...> должностное лицо администрации недобросовестно использовало муниципальное имущество, чем причинило местной администрации ущерб на сумму не менее 8 000 000 рублей", — отметили в ГУ МВД.

Судя по видеозаписи, приложенной к распространенному полицией сообщению, речь идет о главе администрации Кузнечнинского городского поселения. Согласно сайту муниципалитета, эту должность занимает Надежда Становова.

Помимо полиции, в расследование вовлечены сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Сейчас выясняются личности иных участников схемы.

Ранее суд в Петербурге арестовал на месяц главу МО "Звездное" Максима Разинкова по делу о получении взятки (ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Сам муниципал назвал обвинение "чушью".

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)