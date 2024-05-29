Актера Алексея Панина* внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг пополнил реестр экстремистов и террористов, включив туда киноактера Алексея Панина*. 46-летний артист значится в перечне под номером 10024. Рядом с его ФИО поставлена звездочка. Это указывает на то, что российские власти считают его причастным к террористической деятельности.

В мае прошлого года стало известно о возбуждении против Панина* уголовного дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и связанном с этим обыске в его московской квартире. В России фигурант заочно арестован.

В последние годы актер проживает в Испании и позволяет себе публично критиковать действия российских властей.

*Росфинмониторинг внес Алексея Панина в реестр экстремистов и террористов

фото: Осторожно: Собчак / YouTube (скриншот)