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Новости 17:22

Актера Алексея Панина* внесли в реестр экстремистов и террористов

фото ЗакС политика Актера Алексея Панина* внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг пополнил реестр экстремистов и террористов, включив туда киноактера Алексея Панина*. 46-летний артист значится в перечне под номером 10024. Рядом с его ФИО поставлена звездочка. Это указывает на то, что российские власти считают его причастным к террористической деятельности.

В мае прошлого года стало известно о возбуждении против Панина* уголовного дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и связанном с этим обыске в его московской квартире. В России фигурант заочно арестован.

В последние годы актер проживает в Испании и позволяет себе публично критиковать действия российских властей. 

*Росфинмониторинг внес Алексея Панина в реестр экстремистов и террористов

фото: Осторожно: Собчак / YouTube (скриншот)


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