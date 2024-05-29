В Петербурге арестовали мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в жилом доме

В Петербурге отправили под арест двоих мужчин, которых подозревают в попытке убийства людей (ст. 30 УК - ст. 105 УК) путем поджога покрышек в жилом доме. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигурантов зовут Владислав Донсков и Тимофей Гайдуков. Они пробудут в СИЗО до 26 июля.

Инцидент с участием подследственных имел место в ночь на 27 мая в парадной дома по улице Кржижановского. По официальной версии, они действовали за денежное вознаграждение. Преступление имело целью лишить жизни обитательницу квартиры, чью дверь фигуранты попытались поджечь, и ее соседей.

Сильного воспламенения предполагаемым злоумышленникам добиться не удалось, из-за чего их план не реализовался. Донскову и Гайдукову удалось скрыться с места происшествия. Задержания случились спустя несколько часов.

Фото: ЗАКС.Ру