В Петербурге неизвестные пытались поджечь покрышки под дверью в квартиру

Очередной случай поджога автомобильной покрышки под дверью в квартиру произошел в ночь на 26 мая, сообщила "Фонтанка". Злоумышленники предприняли две попытки устроить пожар, поскольку с первого раза пламя не разгорелось.

В квартире, вход в которую пытались поджечь, проживают родители криптоблогера Петра Лунева. Личности поджигателей неизвестны.

"Приходили два раза. В итоге не получилось. Был не бензин, а что-то другое. Не загорелось", —рассказал Лунев-старший изданию.

Поджоги покрышек в парадных Петербурга и Ленобласти начались еще в декабре 2023 года. В феврале после поджога квартиры на Лиговском проспекте погиб мужчина 1984 года рождения.

Фото: unsplash