Суд арестовал обвиняемого в поджоге со смертельным исходом

Фрунзенский районный суд Петербурга отправил в СИЗО обвиняемого в совершении поджога покрышек в парадной дома № 247 по Лиговскому проспекту. В полностью выгоревшей квартире был обнаружен труп мужчины, в связи с чем Яну Крымскому инкриминируют убийство общеопасным способом в составе группы лиц (пп. е, ж ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 10 февраля Крымский с подельником прислонили к двери в одну из квартир три автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли. Убедившись, что пламя разгорелось, оба ретировались.

В начавшемся пожаре погиб мужчина 1984 года рождения.

На следующий день, в воскресенье, полиция задержала подозреваемых по делу, спустя еще один день Крымскому предъявили обвинение. Сам он прежде уже привлекался к суду.

По сообщению полиции, задержанные объясняли свой поступок желанием заработать. Из их слов выходило, что они выполняли заказ неизвестного за 60 тысяч рублей.

Суд отправил Крымского под арест до 10 апреля. Сам он не высказывал пожеланий о возможной мере пресечения.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга