Полиция отчиталась о задержании подозреваемых в поджоге со смертельным исходом

В Петербурге полиция задержала двоих подозреваемых в совершении поджога на лестничной клетке дома № 237 по Лиговскому проспекту, в результате которого погиб находившийся в квартире гражданин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в воскресенье по подозрению в совершении поджога были задержаны граждане в возрасте 37 и 41 года, старший из которых ранее был судим за различные преступления.

"Со слов задержанных им позвонил неизвестный и предложил совершить поджог покрышек за вознаграждение — 60 тысяч рублей", — пересказали показания задержанных в полиции.

Подозреваемые переданы следственным органам. Правоохранители отметили, что у двери сгоревшей квартиры были замечены фрагменты автомобильных покрышек.

Накануне вечером пожарные тушили пламя в здании по Лиговскому проспекту. При этом были эвакуированы 30 человек, пятерым потребовалась врачебная помощь. В выгоревшей четырехкомнатной квартире было обнаружено тело 39-летнего мужчины.

Также в воскресенье днем суд отправил под арест двоих несовершеннолетних школьников, подозреваемых в поджоге покрышек в парадной дома № 10 по улице Фрунзе.

Фото: ЗАКС.Ру