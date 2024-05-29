Суд отклонил апелляцию на приговор Стрелкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве рассмотрел апелляционную жалобу на январский, вынесенный приговор общественному и политическому деятелю Игорю Стрелкову (Гиркину). Наказание в виде четырехлетнего срока в колонии оставили без изменений, о чем сообщила в своем Telegram-канале супруга бывшего министра обороны ДНР Мирослава Регинская.

Женщина отметила, что на оглашение решения не пустили родственников.

"О решении стало известно от случайного представителя прессы, который вышел из зала судебного заседания", - написала Регинская.

В прошлом году Стрелков активно критиковал в социальных сетях руководство РФ и, в частности, руководство Минобороны. В итоге на него завели дело о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК) из-за постов в авторском Telegram-канале. Заседания по делу Стрелкова, как правило, проходят в закрытом режиме.

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram