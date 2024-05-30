Минувшая ночь стала самой теплой в Петербурге для 30 мая

Прошедшая ночь стала самой теплой ночью 30 мая в Петербурге за весь период инструментальных наблюдений, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, предыдущий рекорд держался с XIX века.

Температура воздуха в темное время суток не опускалась ниже отметки в +17,8 градуса, следует из сообщения синоптика.

"Ночь 30 мая стала самой теплой за весь ряд инструментальных наблюдений. Предыдущий рекорд 1889 года с ночной температурой +16,6 градусов перекрыт более чем на градус", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик предупредил, что предстоящая ночь может оказаться "экстремально теплой". Это обусловлено общим прогревом, благодаря которому температура по ночам понижается очень медленно.

"В 1979 году рекордная ночь 31 мая в Санкт-Петербурге была с температурой +17,0 градусов. Так что можем надеяться на еще один ночной рекорд", — добавил Колесов.

В Петербурге на протяжении последних дней держался "оранжевый" режим погодной угрозы из-за жары. Он был введен вплоть до полудня четверга.

Фото: ЗАКС.Ру