Депутаты хотят давать гранты на соцрекламу о развитии молодежных движений

Петербургский парламент 30 мая в первом чтении принял закон о выделении грантов на производство социальной рекламы о развитии молодежных общественных движений, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Так парламентарии хотят привлечь внимание к проблемам молодежи и развивать общество.

"Развитие молодежных общественных организаций способствует интеллектуальному и творческому воспитанию личности, духовному саморазвитию и обеспечению социальной стабильности. Благодаря социальной рекламе молодежь получает доступ к информации, которая может изменить их отношение к социальным вопросам и вдохновить их на активное участие в общественной жизни", - говорится в пояснительной записке.

С инициативой выступили депутаты Олег Милюта и Денис Четырбок (оба из "Единой России"), Дмитрий Павлов ("Новые люди") и Марина Шишкина (фракция "Справедливая Россия - За правду").

Неделей ранее депутаты обсуждали гранты на производство социальной рекламы, посвященной повышению престижа многодетной семьи и сохранению традиционных ценностей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру