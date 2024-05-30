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Новости 11:20

Депутаты хотят давать гранты на соцрекламу о развитии молодежных движений

фото ЗакС политика Депутаты хотят давать гранты на соцрекламу о развитии молодежных движений

Петербургский парламент 30 мая в первом чтении принял закон о выделении грантов на производство социальной рекламы о развитии молодежных общественных движений, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Так парламентарии хотят привлечь внимание к проблемам молодежи и развивать общество. 

"Развитие молодежных общественных организаций способствует интеллектуальному и творческому воспитанию личности, духовному саморазвитию и обеспечению социальной стабильности. Благодаря социальной рекламе молодежь получает доступ к информации, которая может изменить их отношение к социальным вопросам и вдохновить их на активное участие в общественной жизни", - говорится в пояснительной записке. 

С инициативой выступили депутаты Олег Милюта и Денис Четырбок (оба из "Единой России"), Дмитрий Павлов ("Новые люди") и Марина Шишкина (фракция "Справедливая Россия - За правду"). 

Неделей ранее депутаты обсуждали гранты на производство социальной рекламы, посвященной повышению престижа многодетной семьи и сохранению традиционных ценностей. 

 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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