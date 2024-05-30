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Новости 11:22

Дрозденко заявил об увеличении выплат при заключении контракта добровольцам СВО

фото ЗакС политика Дрозденко заявил об увеличении выплат при заключении контракта добровольцам СВО

В Ленинградской области увеличат размер выплат при заключении контракта для тех, кто намерен отправиться в зону СВО, сообщил 30 мая глава региона Александр Дрозденко. По его словам, сумма увеличится на 100 тысяч рублей.

"К существующим выплатам общим размером в один миллион рублей (региональная и федеральная меры поддержки и земельный сертификат) еще 100 тысяч добавит фонд "Ленинградский рубеж"", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Все платежи для добровольцев оформляются в военном комиссариате, следует из слов губернатора.

Ранее в Ленобласти ввели выплаты на рождение первого и второго ребенка.

Фото: ЗАКС.Ру


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