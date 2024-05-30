Суд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук** почти на полгода

Апелляционный военный суд признал законным продление ареста режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук** сроком почти на полгода, сообщило РИА "Новости" 30 мая. В начале мая Второй Западный окружной военный суд продлил им срок содержания в СИЗО до 22 октября.

"Постановление Второго Западного окружного военного суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — сообщили информагентству в инстанции.

Дело в отношении Беркович* и Петрийчук** возбуждено по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), причиной этого стала пьеса "Финист Ясный Сокол". Текст повествует о россиянках, вышедших замуж за исламистов.

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы