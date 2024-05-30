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Новости 14:25

К центральному терминалу Пулково водителей пустят без парковочных талонов

фото ЗакС политика К центральному терминалу Пулково водителей пустят без парковочных талонов

Аэропорт Пулково сообщил 30 мая о том, что приступил к тестированию системы проезда в машине к центральному терминалу без получения парковочного талона. При этом в парковочном комплексе и транзитных зонах необходимость получения талона сохраняется.

"Теперь водителям не нужно брать талон на въезде — номер автомобиля будет автоматически распознан и зафиксирован. Въезд осуществляется по госномеру. При выезде шлагбаум также откроется автоматически", — рассказали в аэропорту.

Время бесплатной стоянке в зоне прилета и вылета составляет 15 минут. Пробывшие дольше указанного срока водители могут оплатить стоянку в специальном терминале.

Ранее глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова обратила внимание на стоимость парковки в Пулково. В частности, она поведала о жалобах бортпроводников на цены за стоянку машин.

Фото: ЗАКС.Ру


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