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Новости 14:54

В России стало больше многодетных семей, заявил Путин

фото ЗакС политика В России стало больше многодетных семей, заявил Путин

Количество многодетных семей в России достигло отметки в два миллиона, заявил президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" и "Мать-героиня". Общение проходило в видеоформате.

"За последние годы количество многодетных семей в России выросло примерно на 26 %, сейчас таких семей уже более двух миллионов", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Путин также заявил, что семьи с двумя или тремя детьми должны стать нормой в стране. Помимо этого, он назвал большие семьи гордостью России.

В минувшем январе своим указом Путин определил статус многодетной семьи как семьи с тремя и более детьми.

Фото: Kremlin.ru


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