На петербургских пляжах станет в полтора раза больше спасательных постов

На три летних месяца в Петербурге по сравнению с прошлым годом почти в полтора раза увеличат число спасательных постов на пляжах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на и.о. начальника поисково-спасательной службы города Андрея Багоцкого. На 24 пляжах их будет функционировать 57.

На каждом посту за безопасностью граждан проследят по два человека. В их распоряжении будет все требующееся спасательное оборудование и снаряжение. Время работы таких объектов - с 10 до 21 часа.

К четвергу Роспотребнадзор насчитал всего три пляжа в городе, пригодных для купания.

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