ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:30

На петербургских пляжах станет в полтора раза больше спасательных постов

фото ЗакС политика На петербургских пляжах станет в полтора раза больше спасательных постов

На три летних месяца в Петербурге по сравнению с прошлым годом почти в полтора раза увеличат число спасательных постов на пляжах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на и.о. начальника поисково-спасательной службы города Андрея Багоцкого. На 24 пляжах их будет функционировать 57.

На каждом посту за безопасностью граждан проследят по два человека. В их распоряжении будет все требующееся спасательное оборудование и снаряжение. Время работы таких объектов - с 10 до 21 часа.

К четвергу Роспотребнадзор насчитал всего три пляжа в городе, пригодных для купания.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама