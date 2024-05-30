В Смольном подготовили законопроект о бесплатных детсадах

В администрации Петербурга подготовили проект закона о внесении поправок в Социальный кодекс, согласно которым родители не должны будут платить за услуги государственных детских садов в городе. Документ опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Губернатор Александр Беглов обещал ранее, что детсады станут бесплатными с 1 сентября - такая же дата начала действия закона значится в проекте.

"Родительская плата за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, не взимается", - говорится в законопроекте.

Документ будет проходить экспертизу до 11 июня. Проект закона подготовили в комитете по образованию.

- Мы ждем внесения документа, предварительные расчеты ведутся. Цифры конкретной нет, но я так понимаю это вокруг двух миллиардов рублей где-то, - прокомментировал инициативу спикер парламента Александр Бельский 30 мая.

Напомним, бесплатные детские сады были анонсированы Бегловым во время ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания в середине мая.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру