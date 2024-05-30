"Яблоко" попыталось отозвать заключение ЗакСа на думский проект об ограничении доступа к книгам иноагентов

Лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов на заседании 30 мая предложил внести на рассмотрение вопрос об отзыве положительного заключения парламента на думский законопроект о внесении поправок в федеральный закон о библиотечном деле. Ранее комиссия ЗакСа поддержала инициативу об изъятии из общего доступа в библиотеках книг, написанных иностранными агентами.

"Смысл этого законопроекта – разрешить изъятие из открытого доступа в библиотеках книг, написанных так называемыми "иностранными агентами". Подчеркиваю – изъятие книг не по критерию их незаконного содержания, а по критерию их авторства! Неудобных писателей, в данном случае - "иноагентов", - хотят просто "отменить". Что будет следующим шагом? Сожжение книг?", - выступил Шишлов с трибуны ЗакСа.

Коллеги из других партий не поддержали инициативу, сославшись на регламент работы Государственной думы - сроки рассмотрения отзывов, по их сведениям, уже прошли.

Напомним, думскую инициативу поддержали в петербургском парламенте в середине апреля на заседании комиссии по образованию, культурне и науке. Не стали поддерживать идею лишь двое членов комиссии - Шишлов и лидер фракции СРЗП Марина Шишкина.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру