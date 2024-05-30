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Новости 16:40

В Петербурге арестовали обвиняемого в поджоге стриптиз-клуба на Рубинштейна

фото ЗакС политика В Петербурге арестовали обвиняемого в поджоге стриптиз-клуба на Рубинштейна

Следствие в Петербурге добилось ареста для местного жителя Юрия Жидкова, которого обвиняют в поджоге стриптиз-клуба R2, расположенного на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Как передает объединенная пресс-служба городских судов, фигуранта поместили под стражу до 28 июля в рамках дела об умышленном уничтожени или повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

По официальной версии, Жидков стремился нанести материальный ущерб гендиректору увеселительного заведения. В связи с этим утром в понедельник он проник в помещение клуба и поджег горючую жидкость, после чего исчез. Урон от его действий оценивается в один миллион рублей.

Задержать предполагаемого злоумышленника смогли только через двое суток. В его биографии имеется приговор по статье об убийстве. В 2018 году по этому делу Жидкова освободили условно-досрочно.

Фото: ЗАКС.Ру


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