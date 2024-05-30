Правительство поддержало отказ от плоской шкалы НДФЛ

На заседании 30 мая российское правительство одобрило пакет законопроектов, реформирующих налоговую систему. Наиболее резонансное из предложений, вошедших в пакет, отказ от плоской шкалы НДФЛ, тоже было поддержано руководством кабмина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Авторы пакета инициатив предлагают поделить налогооблагаемое население на пять групп вместо двух, в зависимости от уровня доходов. Для тех, кто зарабатывает менее 2,4 млн рублей в год, ставка останется прежней, на уровне 13%. Получающие от 2,4 до 5 млн в год будут облагаться налогом на уровне 15%. Для доходов в диапазоне от 5 до 20 млн рублей будет применяться 18-процентный НДФЛ. Годовые заработки от 20 до 50 млн рублей будут облагаться 20-процентной ставкой. Наконец, все, кто зарабатывает свыше 50 млн рублей в год, должны будут от полученной суммы платить 22% отчислений в бюджет.

В случае принятия поправок будут скорректированы параметры бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов, а также Налоговый и Бюджетный кодексы.

Фото: ЗАКС.Ру