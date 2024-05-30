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Новости 19:05

Правительство поддержало отказ от плоской шкалы НДФЛ

фото ЗакС политика Правительство поддержало отказ от плоской шкалы НДФЛ

На заседании 30 мая российское правительство одобрило пакет законопроектов, реформирующих налоговую систему. Наиболее резонансное из предложений, вошедших в пакет, отказ от плоской шкалы НДФЛ, тоже было поддержано руководством кабмина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Авторы пакета инициатив предлагают поделить налогооблагаемое население на пять групп вместо двух, в зависимости от уровня доходов. Для тех, кто зарабатывает менее 2,4 млн рублей в год, ставка останется прежней, на уровне 13%. Получающие от 2,4 до 5 млн в год будут облагаться налогом на уровне 15%. Для доходов в диапазоне от 5 до 20 млн рублей будет применяться 18-процентный НДФЛ. Годовые заработки от 20 до 50 млн рублей будут облагаться 20-процентной ставкой. Наконец, все, кто зарабатывает свыше 50 млн рублей в год, должны будут от полученной суммы платить 22% отчислений в бюджет.

В случае принятия поправок будут скорректированы параметры бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов, а также Налоговый и Бюджетный кодексы.

Фото: ЗАКС.Ру


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