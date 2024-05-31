Петербургу нужна отдельная программа по обустройству мест выгула собак, считает Рябоконь

В 2024 году в Петербурге планируется благоустроить четыре площадки для выгула и дрессировки собак, сообщил 31 мая депутат Заксобрания Андрей Рябоконь со ссылкой на полученные от комитета по благоустройству данные. Этого мало, заявил парламентарий и добавил, что находит нужным создание отдельной программы для обустройства мест выгула питомцев.

Городское управление ветеринарии подсчитало, что петербуржцы держат 250 тысяч собак, поведал Рябоконь. При этом в 2019-2023 годах была обустроена 21 площадка для выгула, из них семь площадок в 2022 году и шесть — в 2023 году. В текущем году запланировано обустройство четырех площадок.

"Нам нужна отдельная программа для создания и обустройства мест выгула домашних питомцев. При формировании проекта бюджета на 2025 год подготовлю соответствующие предложения", — высказался депутат в своем Telegram-канале.

Ранее депутат внес на рассмотрение ЗакСа проект о передаче полиции права составлять протоколы и рассматривать дела о нападении собак на людей в случае, если инциденты привели к травмам легкой или средней степени тяжести у граждан.

Фото: ЗАКС.Ру