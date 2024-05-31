В Петербурге суд огласил приговор по делу о легализации мигрантов

Кировский районный суд огласил приговор по делу о легализации пребывания иностранцев в России (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщили в прокуратуре Петербурга 31 мая. За предоставление временной регистрации четырем гражданам других стран фигурантам назначили реальные сроки.

Суд установил, что в марте 2023 года Азиз Сайибов и Сардорбек Исмаилов предлагали иностранцам оформить за деньги временную регистрацию и постановку на миграционный учет в одной из квартир дома на улице Зайцева.

"Подобным образом они легализовали пребывание на территории Российской Федерации четырех иностранных граждан", — отметили в прокуратуре.

Суд приговорил фигурантов к двум годам колонии общего режима.

Накануне Октябрьский районный суд арестовал до 27 июля пятерых обвиняемых в организации незаконной миграции на территории Курортного района. Речь идет об Эльвире Слоновой, Юлии Страховой, Андрее Перове и Видади Рашидове и Наталье Жарковой. Об их задержании стало известно 28 мая.

Фото: ЗАКС.Ру