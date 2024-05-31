Операторы предупредили о проблемах со связью в центре Петербурга в случае принятия закона о сотовых вышках

Принятие законопроекта о запрете установки сотовых вышек возле домов и школ может негативно отразиться на качестве мобильной связи в центре Петербурга, сообщил 31 мая "Коммерсантъ". Ранее депутаты Заксобрания подготовили инициативу о невозможности установки сотовых вышек в радиусе 100 метров от многоквартирных домов и в радиусе 150 метров от социальных учреждений.

"В случае его [проекта] принятия связь в центральной части города может исчезнуть совсем", — приводит издание слова вице-президента МТС Андрея Рего, сказанные накануне в ходе конференции "Телеком: Перезагрузка" Comnews.

Как отмечает издание, с начала 2024 года три российских региона изменили правила установки вышек сотовой связи, установив расстояние от них до жилых домов и соцобъектов на уровне 50-150 метров.

В Tele2 заявили, что ограничение на уровне 50 метров от вышки до жилого дома делает невозможным развитие сети. Аналогичной позиции придерживаются в "Мегафоне", передает издание. В "Вымпелкоме", работающем под брендом "Билайн", полагают, что вопросы регулирования сотовых сетей должны обсуждаться на федеральном уровне.

В Минцифры пообещали проработать "с отраслью, регионами и заинтересованными ведомствами вопрос ограничений на строительство сетей связи вблизи жилых домов и соцобъектов". В ведомстве пообещали детально разобраться во всех случаях, связанных с этим вопросом.

Соавтор петербургского законопроекта депутат Андрей Рябоконь заявил изданию, что инициатива еще не выносилась на рассмотрение ЗакСа.

Фото: ЗАКС.Ру