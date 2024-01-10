В ЗакС внесли законопроект о запрете установки сотовых вышек возле домов и детских площадок

Группа депутатов внесла в Законодательное собрание Петербурга законопроект, регулирующий правила размещения вышек сотовой связи на территории города. Проект закона опубликован на сайте парламента. Авторы законопроекта предлагают запретить устанавливать такие объекты в радиусе 100 метров от многоквартирных домов. Для нарушителей хотят ввести штрафы.

Согласно тексту законопроекта, основанием для отказа выдачи разрешения на установку вышек связи может стать жилой многоквартирный дом, который располагается на расстоянии до 100 метров от планируемого места размещения вышки, или объект социальной инфраструктуры, находящийся в пределах 150 метров. К таким объектам предлагают отнести детские площадки, образовательные и медицинские учреждения.

Также в городском законе об административных правонарушениях хотят закрепить термин "антенно-мачтовое сооружение связи" - его хотят закрепить за понятием "элемент благоустройства". В случае принятия закона, за самовольную установку сотовых вышек может грозить административная ответственность - штрафы до 5 тысяч рублей для физлиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Авторами законопроекта выступили депутаты Андрей Рябоконь, Михаил Амосов, Михаил Барышников, Роман Кононенко, Любовь Менделеева, Антон Соловьев и Алексей Цивилев.

Напомним, сотовые вышки уже не первый год становятся объектом бурных обсуждений в Законодательном собрании. Ранее депутаты готовили законопроект, запрещающий их установку на расстоянии до 50 метров от жилых домов. Еще депутаты обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой усилить контроль за установкой вышек.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру