Депутаты Петербурга хотят запретить ставить вышки сотовой связи ближе 50 метров от домов

Рабочая группа Законодательного собрания Петербурга по размещению антенно-мачтового оборудования (АМО) 30 июня провела очередное заседание. Руководитель группы, депутат от "Единой России" Алексей Макаров рассказал ЗАКС.Ру, что на встрече представили законопроект об ограничении по выдаче разрешений для установки сотовых вышек ближе чем 50 метров от жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Парламентарий отметил, что подобное регулирование уже есть в ряде регионов страны.

- Если расстояние от места, где запрошена установка антенно-мачтового оборудования, до ближайшего жилого дома меньше 50 метров, то такое разрешение не может быть выдано. <...> 50 метров - это вполне нормальное расстояние. Когда антенно-мачтовое оборудование размещается на столбах наружного освещения, до жилых домов вполне хватает места, - заявил Макаров.

Он добавил, что в ряде мест Московской области запретная зона еще больше - 150 метров. Поэтому депутат считает 50 метров - разумным расстоянием. Законопроект получил положительное заключение от юридического управления парламента, но у губернатора Петербурга Александра Беглова отрицательная позиция, рассказал Макаров. По его словам, он не согласен с доводами исполнительной власти и готов работать с их аргументами. Также законопроект понравился не всем размещающим оборудование компаниям, поэтому рабочая группа создала опросник, на основе ответов по которому пойдет дальнейшее обсуждение документа, сказал парламентарий.

Макаров сообщил, что также на рабочей группе одобрили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину. В документе его просят дать полномочия Роспотребнадзору или исполнительным органам власти контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на всех стадиях размещения и эксплуатации радиотехнического оборудования, рассказал депутат. Он уточнил, что сейчас компании сами себя контролируют - Роспотребнадзор следит только за размещением.

Помимо этого, вице-губернатор Станислав Казарин представил членам рабочей группы концепцию законопроекта о том, чтобы обязать компании устанавливать на каждой вышке размещать информацию об организации, дате проверке и другом, рассказал Макаров. По его словам, все данные могут быть доступны по QR-коду. Также Казарин показал альбом с вариантами внешнего вида АМО и предложил меморандум между органами исполнительной власти и операторами сотовой связи, сказал Макаров.

"Стороны должны выразить намерения руководствоваться при размещении АМС потребностью в качественном покрытии связи и не размещать их без объективной необходимости, а также – организовывать встречи и обмениваться информацией, проводить консультации по всем актуальным вопросам развития указанной сферы, способствовать реализации государственной политики Санкт-Петербурга в области связи, информации и информационных технологий и др.", - описала меморандум пресс-служба ЗакСа.

- Мне кажется, это довольно интересная идея (меморандум - прим ЗАКС.Ру) <...>, когда участники рынка сами договариваются о том, как они будут размещать свои объекты в городе так, чтобы это устраивало горожан, городские власти и компании, - считает Макаров.

По его словам, при подписании меморандума, возможно получится отказаться от законопроекта о 50 метрах. Работа по обсуждению вопроса и разработке документов будет продолжена осень, сообщил депутат.

Напомним, рабочая группа по АМО начала работу в марте 2022 года. Как утверждали депутаты, они получали сотни обращений от петербуржцев, которые обеспокоены своим здоровьем из-за нахождения рядом с их домами сотовых вышек. На рабочей группе выступали представители компаний и экспертного сообщества, которые уверяли в безопасности вышек. Петербуржцы же оставались непреклонными и на встрече с депутатами продолжали ругать сотовые вышки.

София Саттарова, фото pixabay.com