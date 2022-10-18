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Новости 10:17

ЗакС окончательно утвердил обращение к Мишустину на тему сотовых вышек

фото ЗакС политика ЗакС окончательно утвердил обращение к Мишустину на тему сотовых вышек

Законодательное собрание Петербурга 18 октября приняло в целом обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой усилить контроль за размещением мачт мобильных операторов.

Депутаты хотят наделить  Роспотребнадзор полномочиями по регулярному контролю на всех стадиях размещения и эксплуатации вышек. Они допустили возможным поручить эту задачу и исполнительным органам власти регионов. 

Ранее ЗакС предлагал установить мораторий на установку нового антенно-мачтового оборудования, но Смольный эту идею не поддержал. В парламенте собрали рабочую группу по вопросу размещения вышек сотовых операторов. Ее итогом стал проект обращения к премьер-министру.


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