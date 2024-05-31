В Госдуме предложили полностью запретить вейпы в России

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них на территории России, следует из электронной базы парламента. Авторами инициативы выступил ряд депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Проект предусматривает запрет продажи никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и "устройств для их доставки". Также авторы предлагают запретить розничную торговлю никотином, в том числе полученным с помощью синтеза и его производными.

В пояснительной записке авторы указали, что электронные сигареты в России используют четыре миллиона человек, при этом в период с 2011 по начало 2023 года количество подростков, курящих вейпы, увеличилось в 10 раз. Отмечая вред здоровью потребителей, депутаты сослались на пример стран, ограничивающих использование вейпов. По данным ВОЗ, сейчас электронные сигареты запрещены в 32 государствах, а еще в 79 странах существуют различного рода ограничения в связи с ними.

"В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны", — говорится в тексте пояснительной записки.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин допустил возможность увеличения штрафов за продажу вейпов детям.

Фото: ЗАКС.Ру