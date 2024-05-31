Беглов заявил о планах обновления построенных в советское время школ

В Петербурге приступят к обновлению школ, построенных во времена СССР, заявил губернатор Александр Беглов. Подобное решение он назвал "историческим" и добавил, что принял его совместно с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

По утверждению градоначальника, открываемые в Петербурге школы "стали известны на всю страну" благодаря своим бассейнам, лабораториям, театральным студиям и прочим вариантам для развития учеников.

"Практически каждый раз, когда мы открывали новую школу, родители писали на мою страницу: а почему такие условия создаются только в новых районах? А когда новые школы появятся у нас? Я читал и соглашался, но была задача — закрыть дефицит", — поведал Беглов в своих соцсетях.

Теперь же с нехваткой школ покончено и потому городские власти приступают к "обновлению морально устаревших школ серии "Н"". На месте существующих учреждений губернатор пообещал возводить современные учреждения с отличным оснащением и доступной средой.

Также в пятницу депутат Заксобрания Алексей Цивилев сообщил, что попросил вице-губернатора Ирину Потехину предоставить школам допуск к инфраструктуре подростково-молодежных клубов ради дополнительного образования детей в возрасте до 14 лет.

Фото: Александр Беглов / Telegram