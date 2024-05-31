Суд в Ленобласти зарегистрировал протокол в отношении лидера Little Big

В Ленобласти на рассмотрение Сосновоборского городского суда поступил административный протокол в отношении лидера группы Little Big Ильи Прусикина*, передает 31 мая РИА "Новости". Музыканту грозит штраф за публикацию материалов без упоминания о статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Дело поступило в суд накануне, 30 мая.

Наказание за вменяемое Прусикину* правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В списке иноагентов исполнитель находится с января 2023 года.

*Минюст внес Илью Прусикина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру