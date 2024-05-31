Петербург выделит субсидии трем авиакомпаниям на региональные перевозки

Три авиакомпании получат субсидии из бюджета Петербурга на выполнение региональных перевозок, сообщили 31 мая в городском комитете по транспорту. Средства распределят по итогам прошедшего в минувшем апреле конкурса.

Победителями конкурса стали ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии", ООО "Авиакомпания "Икар" и АО "Ред Вингс". Им выделят свыше 30,7 миллиона рублей.

В числе субсидируемых направлений оказались рейсы в Апатиты, Иваново и Магас. Всего на субсидирование региональных авиаперевозок в 2024 году заложено 168 миллионов рублей.

В 2023 году субсидии были предоставлены четырем авиакомпаниям. Больше других получил "Аэрофлот", которому перевели 42,6 миллиона рублей, на втором месте оказалась авиакомпания "Икар" с 27,8 миллиона рублей. Третье и четвертое места достались авиакомпаниям "Северный ветер" (семь миллионов рублей) и "Азимут" (2,9 миллиона рублей).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разобраться в ситуации со стоимостью перелетов на внутренних рейсах.

Фото: ЗАКС.Ру