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Новости 14:54

Петербург выделит субсидии трем авиакомпаниям на региональные перевозки

фото ЗакС политика Петербург выделит субсидии трем авиакомпаниям на региональные перевозки

Три авиакомпании получат субсидии из бюджета Петербурга на выполнение региональных перевозок, сообщили 31 мая в городском комитете по транспорту. Средства распределят по итогам прошедшего в минувшем апреле конкурса.

Победителями конкурса стали ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии", ООО "Авиакомпания "Икар" и АО "Ред Вингс". Им выделят свыше 30,7 миллиона рублей.

В числе субсидируемых направлений оказались рейсы в Апатиты, Иваново и Магас. Всего на субсидирование региональных авиаперевозок в 2024 году заложено 168 миллионов рублей.

В 2023 году субсидии были предоставлены четырем авиакомпаниям. Больше других получил "Аэрофлот", которому перевели 42,6 миллиона рублей, на втором месте оказалась авиакомпания "Икар" с 27,8 миллиона рублей. Третье и четвертое места достались авиакомпаниям "Северный ветер" (семь миллионов рублей) и "Азимут" (2,9 миллиона рублей).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разобраться в ситуации со стоимостью перелетов на внутренних рейсах.

Фото: ЗАКС.Ру


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