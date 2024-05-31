Дачу у станции Комарово признали выявленным памятником

Петербургский комитет по охране памятников включил в перечень выявленных памятников деревянную дачу постройки начала XX века, расположенную у железной дороги рядом со станцией Комарово. Ее адрес - улица Лейтенантов, 23/1. На решение КГИОП обратило внимание издание "Канонер".

Огороженное здание выполнено в так называемом неорусском стиле. В советское время его превратили в жилой дом. Здесь проживал химик Алексей Фаворский, завещавший бывшую дачу родственникам.

По мнению профильного комитета, объект представляет собой пример эклектичной архитектуры и имеет нетривиальное объемно-композиционное решение.

фото: Влада, Citywalls.ru