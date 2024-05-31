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Новости 16:13

За нападение на полицейского петербуржца осудили и тут же освободили в зале суда

фото ЗакС политика За нападение на полицейского петербуржца осудили и тут же освободили в зале суда

В Петербурге огласили приговор местному жителю, который в марте не согласился со своим задержанием за хулиганство (ст. 20.1 КоАП) и несколько раз ударил полицейского. Сцена имела место на улице Якубовича, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Действия задержанного привели к уголовному делу о нападении на сотрудника правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК). Сила, примененная дебоширом, не причинила вреда здоровью потерпевшего. В момент стычки задержанный находился под воздействием наркотиков. Свою вину он признал.

Октябрьский районный суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей и тут же аннулировал его, поскольку зачел время, проведенное мужчиной под арестом. Последний должен будет выплатить полицейскому 100 тысяч рублей компенсации.

Ранее другой петербуржец получил штраф за драку с полицией, случившуюся в первый день наступившего года.

Фото: ЗАКС.Ру


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