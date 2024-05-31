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Новости 18:13

На суде обвиняемая в фейках об армии петербурженка пожаловалась на угрозы

фото ЗакС политика На суде обвиняемая в фейках об армии петербурженка пожаловалась на угрозы

Городской суд Петербурга признал законным арест парикмахера Анны Александровой, обвиняемой в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК). Об этом сообщает портал MR7. Под стражей 45-летняя женщина находится с прошлой осени. 

На рассмотрении апелляции фигурантка пожаловалась на ухудшение здоровья в предварительном заключении: в апреле ей потребовалась госпитализация. Кроме того, она заявила, что ей якобы угрожают расправой некие недоброжелатели и что часть таких угроз попала на камеру.

"Полгода я отправляю ходатайства следователю, в том числе на приобщение к материалам дела этого видео. Ни на одно мое ходатайство от следователя не получено реакции", - рассказала Александрова.

Недовольна женщина и тем, что полгода не может увидеть родного сына. Тем временем, следствие по ее делу подошло к концу. Предварительные слушания пройдут 4 июня.

Фото: ЗАКС.Ру


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