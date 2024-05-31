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Новости 18:40

Бастрыкин поручил провести проверку из-за петербургского ДТП с четырьмя подростками на одном самокате

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил провести проверку из-за петербургского ДТП с четырьмя подростками на одном самокате

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал из интернета о дорожно-транспортном происшествии в Петербурге, в котором участвовал электросамокат сразу с четырьмя подростками, передвигавшимися на нем. Компания, нарушавшая ПДД, врезалась в велосипедиста, после чего последний потерял равновесие, передает информационный центр СК.

Экстремальная езда, по мнению Бастрыкина, заслуживает проведения процессуальной проверки. О ее промежуточных и окончательных результатах он будет ждать доклада.

Напомним, что в городе с начала теплого сезона постепенно ужесточаются правила пользования средствами индивидуальной мобильности. Кататься на одном электросамокате нельзя даже вдвоем.

Фото: ЗАКС.Ру


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