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Новости 19:05

Между Крестовским островом и парком 300-летия пустят водное такси

фото ЗакС политика Между Крестовским островом и парком 300-летия пустят водное такси

Курирующий транспортную сферу вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков объявил в своем Telegram-канале об открытии в июне одного из маршрутов водного такси. Он будет связывать парк 300-летия с Крестовским островом. Расстояние между двумя берегами составляет менее полукилометра.

Кроме того, уже начался сезон для водного такси, курсирующего между Мытнинской и Аддмиралтейской набережными. Линию обслуживают два тримарана, каждый вмещает по 11 пассажиров. Проезд стоит 100 рублей.

Ранее Поляков объявил о возобновлении водных маршрутов, связывающих Васильевский остров с Петергофом.

фото: Кирилл Поляков / Telegram


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Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович




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