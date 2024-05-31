Между Крестовским островом и парком 300-летия пустят водное такси

Курирующий транспортную сферу вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков объявил в своем Telegram-канале об открытии в июне одного из маршрутов водного такси. Он будет связывать парк 300-летия с Крестовским островом. Расстояние между двумя берегами составляет менее полукилометра.

Кроме того, уже начался сезон для водного такси, курсирующего между Мытнинской и Аддмиралтейской набережными. Линию обслуживают два тримарана, каждый вмещает по 11 пассажиров. Проезд стоит 100 рублей.

Ранее Поляков объявил о возобновлении водных маршрутов, связывающих Васильевский остров с Петергофом.

фото: Кирилл Поляков / Telegram