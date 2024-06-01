Госдума рассмотрит проект о ежегодной выплате родителям двух и более детей

Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о ежегодной выплате родителям двух и более детей, документ появился в электронной базе парламента поздно вечером 31 мая.

Выплата предназначена семьям, в которых среднедушевой доход на каждого человека превышает величину прожиточного минимума в регионе не сильнее, чем в полтора раза. При этом в расчетах будет учитываться значение прожиточного минимума на год, предшествующий году обращения за выплатой.

Сама выплата будет перечисляться до достижения детьми 18-летия. Если дети учатся в общеобразовательной организации, колледже или вузе на очной форме обучения, действие меры продлевается вплоть до достижения ими возраста 23 лет. Условием перечисления средств указано отсутствие долгов по алиментам у заявителя.

"Размер ежегодной выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения за указанной выплатой, и суммой налога на доходы физических лиц, рассчитанного с того же дохода по ставке 6 % в полном объеме", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что проект вступит в законную силу с начала 2026 года.

Ранее Минфин внес на рассмотрение правительства предложения по корректировке существующей налоговой системе. Среди прочего, семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более, чем в полтора раза превышающим прожиточный минимум, предлагают возвращать уплаченный НДФЛ в размере 7 % из 13 %.

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